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24 минуты назад

Россиян предупредили о возвращении мошеннических схем «лихих 1990-х»

Жительница Москвы предупредила о возвращении мошеннических схем «лихих 1990-х» в пункты обмена валюты.

Россиян предупредили о возвращении мошеннических схем «лихих 1990-х»
Фото: ReutersReuters

В Facebook москвичка рассказала, что обратилась в обменник и столкнулась с теми же способами обмана, что в 90-х годах.

«Пытаются разводить по забытым схемам: в рекламе курса на покупку значится 74,3 рубля, а по факту это 71 рубль. Они ссылаются на то, что указанная цена действительна при обмене суммы от десяти тысяч долларов», - написала потерпевшая.

В обменнике ей также заявили, что комиссии за конвертацию валюты нет, но при этом потребовали «тысячу рублей за каждую тысячу долларов».

Два россиянина разделят миллиард рублей

Другие пользователи посоветовали женщине обращаться не в уличные обменники, а в банки. В противном случае, считают они, можно стать жертвой аферистов.

«Смотрите, чтобы сквозняк из лотка назад купюры не подсасывал», - пошутил один из комментаторов.

Ранее финансист РЭУ им. Г.В. Плеханова назвала три валюты, в которые россиянам стоит инвестировать в начале 2022 года.

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