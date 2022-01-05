Россиян предупредили о возвращении мошеннических схем «лихих 1990-х»

Жительница Москвы предупредила о возвращении мошеннических схем «лихих 1990-х» в пункты обмена валюты.

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В Facebook москвичка рассказала, что обратилась в обменник и столкнулась с теми же способами обмана, что в 90-х годах.

«Пытаются разводить по забытым схемам: в рекламе курса на покупку значится 74,3 рубля, а по факту это 71 рубль. Они ссылаются на то, что указанная цена действительна при обмене суммы от десяти тысяч долларов», - написала потерпевшая.

В обменнике ей также заявили, что комиссии за конвертацию валюты нет, но при этом потребовали «тысячу рублей за каждую тысячу долларов».

Другие пользователи посоветовали женщине обращаться не в уличные обменники, а в банки. В противном случае, считают они, можно стать жертвой аферистов.

«Смотрите, чтобы сквозняк из лотка назад купюры не подсасывал», - пошутил один из комментаторов.