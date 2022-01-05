Части россиян напомнили о выплате в 250 тысяч рублей

Малоимущие россияне могут заключить с органами соцзащиты социальный контракт для преодоления трудной жизненной ситуации и получить 250 тысяч рублей на открытие бизнеса. Об этом «Российской газете» рассказали в Минтруде.

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В ведомстве отметили, что для заключения социального контракта необходимо подтвердить, что среднедушевой доход семьи не достигает прожиточного минимума в регионе.

При этом на открытие бизнеса по соцконтракту можно получить 250 тысяч рублей, которые необходимо будет направить на покупку оборудования и инструментов и на аренду помещения. По условиям контракта также потребуется зарегистрироваться в качестве ИП или самозанятого.

В течение года после сотрудники органов соцзащиты могут прийти с проверкой, чтобы убедиться, что человек пользуется купленным оборудованием, оказывает услуги и извлекает из этого прибыль.

Заключить соцконтракт можно также по другим направлениям: на ведение личного подсобного хозяйства, на поиск работы, на преодоление трудной жизненной ситуации. При этом любой такой контракт предусматривает индивидуальную программу адаптации.