США оставят россиян без смартфонов

Ретейлеры спрогнозировали дефицит смартфонов и подорожания оных на 17% в этом году.
На рынке по-прежнему ощущается нехватка компонентов, в первую очередь миниатюрных чипов. Кроме того, сохраняются проблемы с поставками гаджетов в магазины.
Не исключается и другой поворот событий – США может в санкции включить запрет на торговлю с Россией смартфонами американского производства. Об этом сообщают «Известия».
Аналитик Эльдар Муртазин уже отмечает, что вендоры для минимизации рисков намерены сократить количество поставок в Россию. В прошлом году страна столкнулась с дефицитом iPhone и Samsung.