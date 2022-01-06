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46 минут назад

Ретейлеры спрогнозировали дефицит смартфонов и подорожание на 17% в этом году

Ретейлеры спрогнозировали дефицит смартфонов и подорожания оных на 17% в этом году.

США оставят россиян без смартфонов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На рынке по-прежнему ощущается нехватка компонентов, в первую очередь миниатюрных чипов. Кроме того, сохраняются проблемы с поставками гаджетов в магазины.

Не исключается и другой поворот событий – США может в санкции включить запрет на торговлю с Россией смартфонами американского производства. Об этом сообщают «Известия».

Аналитик Эльдар Муртазин уже отмечает, что вендоры для минимизации рисков намерены сократить количество поставок в Россию. В прошлом году страна столкнулась с дефицитом iPhone и Samsung.

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