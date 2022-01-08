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1 час назад

Какие продукты подешевеют после праздников

Эксперты рассказали, на какие продукты резко снизятся цены после новогодних праздников. Об этом сообщают «Известия».

Какие продукты подешевеют после праздников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ритейлеры будут проводить всевозможные акции. В первую очередь - для владельцев карт лояльности», - считает Андрей Коннов, представитель коммуникационного агентства Konnov media.

По его словам, разнообразные акции распространятся на скоропортящиеся товары. Также будет дешеветь рыба - в связи с новым уловом.

Специалист по питанию Елена Доронкина считает, что упадут цены на морепродукты, красную рыбу и икру, свинину, мясо птицы. После праздников спрос на эти товары понижается. Также дешевле могут стать макароны, крупы, масло и хлебобулочные изделия и сахар.

Аналитики отметили, что на другие продукты снижения цен не будет. Это связано с ослаблением национальной валюты из-за санкций и политики ЦБ РФ по укреплению ключевой ставки.

Ранее ФАС добилась снижения наценок в супермаркетах на 8%.

Личный счет,Андрей Коннов,ФАС,Центральный банк России,
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