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1 час назад

Юрист рассказал о послаблениях для должников по кредитам

Юрист Соловьев напомнил о праве сохранить часть дохода от взысканий банков с 2022 года.

Должники по кредитам получили послабления
Фото: PixabayPixabay

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что с этого года у должников банков по кредитам появится возможность сохранить часть доходов от взыскания, передает агентство «Прайм».

Эксперт напомнил, что согласно закону № 234-ФЗ, с 1 января 2022 года у россиян появилось право на минимальный неприкосновенный доход. Он назвал способ сохранить деньги от кредиторов. Для этого гражданам следует обратиться в подразделение судебных приставов, в котором возбуждено или ведется исполнительное производство о наложении взыскания на его доходы.

В ведомство необходимо подать заявление о ежемесячном сохранении зарплаты и других доходов в размере прожиточного минимума.

«Соответствующая сумма будет считаться неприкосновенным минимальным размером дохода, необходимым для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении», — подчеркнул Соловьев.

Однако послабление не действует для тех россиян, которые стали должниками по исполнительным документам с требованиями о взыскании алиментов, по возмещении причиненного здоровью вреда и возмещении ущерба, причиненного преступлением.

«Таким образом, с нового года, при наличии такого заявления, банк не сможет обратить взыскание на эту защищённую законом сумму. Кроме того, при наличии у должника лиц, находящихся на иждивении, он сможет подать в суд заявление о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум», — заключил юрист.

Личный счет,Иван Соловьев,
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