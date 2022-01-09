В Госдуме предложили забирать у богатых половину дохода

«Мы предлагаем установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40-50% для сверхдоходов. При этом, для тех, кто получает МРОТ и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5%, или до нуля. Это будет более справедливая система, она приведет к сокращению разрыва в доходах, снизит социальную напряженность. Некоторые опасаются, что в этом случае олигархи от нас сбегут, но практика показывает, что во всех развитых странах налогообложение еще выше. В Западной Европе, где так любят жить наши олигархи, ставки доходят и до 60%», — заметил Михаил Щапов.