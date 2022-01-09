В Госдуме предложили забирать у богатых половину дохода

При доходах свыше 10 млн рублей в год нужно установить в России налог в 25% ставки НДФЛ, а для сверхприбыли — до 40-50%. Об этом URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.
«Мы предлагаем установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40-50% для сверхдоходов. При этом, для тех, кто получает МРОТ и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5%, или до нуля. Это будет более справедливая система, она приведет к сокращению разрыва в доходах, снизит социальную напряженность. Некоторые опасаются, что в этом случае олигархи от нас сбегут, но практика показывает, что во всех развитых странах налогообложение еще выше. В Западной Европе, где так любят жить наши олигархи, ставки доходят и до 60%», — заметил Михаил Щапов.
По словам депутата, сейчас в стране наблюдается серьезный социальный разлом.
«Сейчас основной социальный разлом — это колоссальный разрыв в доходах граждан. Санитарка в удаленном поселке получает 10-15 тысяч рублей в месяц, а член правления крупного банка — десятки и сотни миллионов рублей. Людей это раздражает, особенно когда потом выясняется, что у этого члена правления банк довели до банкротства, от которого в итоге пострадали обычные вкладчики», — подчеркнул Щапов.
Впервые в мире подоходный налог (НДФЛ) был введен премьер-министром Великобритании Уильямом Питтом Младшим Произошло это 9 января 1799 года. После чего практика начала распространяться по всему миру.