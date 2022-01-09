В Госдуме захотели забрать у богатых половину дохода

Депутат Госдумы Михаил Щапов предложил облагать россиян с годовым доходом больше 10 млн рублей налогом на прибыль в 25%. Для сверхприбыли ставка должна быть еще выше – 40 - 50%.

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Щапова, отвечающего в Госдуме за налоговую сферу, цитирует URA.ru.

«Мы предлагаем установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40-50% для сверхдоходов. При этом, для тех, кто получает МРОТ и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5%, или до нуля», — сказал парламентарий.

По его мнению, такая мера снизит социальное напряжение в обществе. Он пояснил, что сельская санитарка получает 10-15 тысяч рублей в месяц, а член правления крупного банка — сотни миллионов рублей. Людей раздражает подобный колоссальный разрыв в доходах, они осознают несправедливость, и это может привести к социальным взрывам.

Щапов также ответил критикам, которые говорят, что в этом случае олигархи сбегут за границу.

«Практика показывает, что во всех развитых странах налогообложение ещё выше. В Западной Европе, где так любят жить наши олигархи, ставки доходят и до 60%, — добавил депутат.

Михаил Шапов - первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам.