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54 минуты назад

Россиянам повысят зарплаты в 2022 году

Более 60% работодателей России планируют повысить зарплату своим сотрудникам в 2022 году. Об этом рассказала руководитель проекта «Банк данных заработных плат» Наталья Данина, передает ТАСС.

Россиянам повысят зарплаты в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Увеличения окладов сотрудников в 2022 году ожидают 67% (опрошенных руководителей) компаний», - сказала Данина.

Еще 27% руководителей не рассчитывают менять зарплаты, а о возможном снижении сказал только 1%.

Более 19% уже пересмотрели зарплаты сотрудников в минувшем декабре. Еще 42% сделают это с января по апрель.

В среднем рост зарплат составит 5%. Однако даже в рамках одной компании одному сотруднику могут повысить заработную плату на 4%, а другому — на 13%.

Ранее опрос показал, что свыше трети россиян занимает деньги, чтобы дотянуть до следующей зарплаты.

Личный счет,Наталья Данина,ИТАР-ТАСС,
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