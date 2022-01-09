Россиянам повысят зарплаты в 2022 году

Более 60% работодателей России планируют повысить зарплату своим сотрудникам в 2022 году. Об этом рассказала руководитель проекта «Банк данных заработных плат» Наталья Данина, передает ТАСС.
«Увеличения окладов сотрудников в 2022 году ожидают 67% (опрошенных руководителей) компаний», - сказала Данина.
Еще 27% руководителей не рассчитывают менять зарплаты, а о возможном снижении сказал только 1%.
Более 19% уже пересмотрели зарплаты сотрудников в минувшем декабре. Еще 42% сделают это с января по апрель.
В среднем рост зарплат составит 5%. Однако даже в рамках одной компании одному сотруднику могут повысить заработную плату на 4%, а другому — на 13%.
Ранее опрос показал, что свыше трети россиян занимает деньги, чтобы дотянуть до следующей зарплаты.