В Госдуме высказались о повышении НДФЛ до 50%

Председатель комитета Государственной думы России по промышленности и торговле Владимир Гутенев высказался о предложении повысить НДФЛ на 50 процентов, сообщает РИА Новости.
Он считает данную инициативу популистской. Парламентарий напомнил, что глава государства Владимир Путин неоднократно призывал к «предсказуемому» налогообложению. Гутенев эту точку зрения поддерживает.
«Отношусь к этому как к постоянно возникающим популистским предложениям, когда люди, высказывающие их, недооценивают наших граждан и наших избирателей. Я абсолютно уверен, что слова президента РФ о предсказуемости и стабильности налогообложения и о том, что не надо делать резких движений, абсолютно верны», — сказал Гутенев.
Как отметил депутат, подобные заявления не добавляют популярности ни их авторам, ни партии, в которой они состоят. Кроме того, уверен парламентарий, резкое повышение налога на доходы физических лиц до 50% приведёт к дестабилизации бизнес-сообщества и больше ни к чему. При этом председатель комитета оговорился, что в будущем власти могут предпринять шаги в сторону более дифференцированной системы налогообложения.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил облагать граждан с доходом, превышающим 10 млн рублей за год, налогом на прибыль в 25%. Кроме того, он считает разумным забирать у богатых до половины сверхприбыли.