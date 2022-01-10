Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
2 часа назад

В Госдуме высказались о повышении НДФЛ до 50%

Председатель комитета Государственной думы России по промышленности и торговле Владимир Гутенев высказался о предложении повысить НДФЛ на 50 процентов, сообщает РИА Новости.

В Госдуме высказались о повышении НДФЛ до 50%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он считает данную инициативу популистской. Парламентарий напомнил, что глава государства Владимир Путин неоднократно призывал к «предсказуемому» налогообложению. Гутенев эту точку зрения поддерживает.

«Отношусь к этому как к постоянно возникающим популистским предложениям, когда люди, высказывающие их, недооценивают наших граждан и наших избирателей. Я абсолютно уверен, что слова президента РФ о предсказуемости и стабильности налогообложения и о том, что не надо делать резких движений, абсолютно верны», — сказал Гутенев.

Как отметил депутат, подобные заявления не добавляют популярности ни их авторам, ни партии, в которой они состоят. Кроме того, уверен парламентарий, резкое повышение налога на доходы физических лиц до 50% приведёт к дестабилизации бизнес-сообщества и больше ни к чему. При этом председатель комитета оговорился, что в будущем власти могут предпринять шаги в сторону более дифференцированной системы налогообложения.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил облагать граждан с доходом, превышающим 10 млн рублей за год, налогом на прибыль в 25%. Кроме того, он считает разумным забирать у богатых до половины сверхприбыли.

Личный счет,Михаил Щапов,Владимир Гутенев,Владимир Путин,Госдума,РИА Новости,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители