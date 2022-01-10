В Госдуме высказались о повышении НДФЛ до 50%

«Отношусь к этому как к постоянно возникающим популистским предложениям, когда люди, высказывающие их, недооценивают наших граждан и наших избирателей. Я абсолютно уверен, что слова президента РФ о предсказуемости и стабильности налогообложения и о том, что не надо делать резких движений, абсолютно верны», — сказал Гутенев.

Как отметил депутат, подобные заявления не добавляют популярности ни их авторам, ни партии, в которой они состоят. Кроме того, уверен парламентарий, резкое повышение налога на доходы физических лиц до 50% приведёт к дестабилизации бизнес-сообщества и больше ни к чему. При этом председатель комитета оговорился, что в будущем власти могут предпринять шаги в сторону более дифференцированной системы налогообложения.