Стоимость авто в России подскочила

Стоимость автомобилей в России с 1 января поднялась в среднем на 3%. Об этом со ссылкой на автодилеров сообщает «Коммерсант».

По данным участников рынка, выросли в цене в том числе и автомобили, которые уже дорожали в декабре 2021 года. В частности, прайс-лист Lada и Renault был обновлен на 1–5% и 1,4–3,2% соответственно.

При этом автомобили Mitsubishi подорожали на 1,5% - 2%, что стало «традиционном повышением» цен. На Kia цены выросли на 2–4%, машины марки Mercedes подорожали среднем на 1,5%, а Toyota и Lexus на 2–3%.

Рост цен дилеры объясняют нехваткой автомобилей из-за проблем с комплектующими. Также на стоимость машин влияют логистика, увеличивающиеся издержки автоконцернов и падение рубля.

«Склады почти пустые, но есть предложения по автомобилям в комплектациях, которые обычно пользуются спросом только в сегменте такси, или, наоборот, в дорогих комплектациях. Но даже такой автомобиль сейчас купить выгоднее, чем откладывать покупку», - заметил глава «Фаворит Моторс» Владимир Попов.

По словам гендиректора Fresh Auto Дениса Мигаля, спрос на автомобили падает и наценки дилеров и их маржинальность в 2022 году снизятся.

«Для потребителей большой разницы в цене не будет, просто автосалоны будут зарабатывать гораздо меньше», - уверен он.