Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Стоимость авто в России подскочила на 3%

Стоимость автомобилей в России с 1 января поднялась в среднем на 3%. Об этом со ссылкой на автодилеров сообщает «Коммерсант».

Стоимость авто в России подскочила
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным участников рынка, выросли в цене в том числе и автомобили, которые уже дорожали в декабре 2021 года. В частности, прайс-лист Lada и Renault был обновлен на 1–5% и 1,4–3,2% соответственно.

При этом автомобили Mitsubishi подорожали на 1,5% - 2%, что стало «традиционном повышением» цен. На Kia цены выросли на 2–4%, машины марки Mercedes подорожали среднем на 1,5%, а Toyota и Lexus на 2–3%.

Россиянам придется платить за снег на крыше машины

Рост цен дилеры объясняют нехваткой автомобилей из-за проблем с комплектующими. Также на стоимость машин влияют логистика, увеличивающиеся издержки автоконцернов и падение рубля.

«Склады почти пустые, но есть предложения по автомобилям в комплектациях, которые обычно пользуются спросом только в сегменте такси, или, наоборот, в дорогих комплектациях. Но даже такой автомобиль сейчас купить выгоднее, чем откладывать покупку», - заметил глава «Фаворит Моторс» Владимир Попов.

По словам гендиректора Fresh Auto Дениса Мигаля, спрос на автомобили падает и наценки дилеров и их маржинальность в 2022 году снизятся.

«Для потребителей большой разницы в цене не будет, просто автосалоны будут зарабатывать гораздо меньше», - уверен он.

Ранее стало известно, что автомобили с пробегом младше 7 лет за прошлый год подорожали в России на 42%. Самой востребованной моделью на рынке автомашин с пробегом была названа Lada Granta, второе место досталось Hyundai Solaris, а третье - Kia Rio.

Личный счет,Владимир Попов,Renault,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители