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28 минут назад

Россиян предложили штрафовать за шум ночью

В КоАП предложили внести штрафы за нарушение тишины и покоя ночью. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект. Его направил на заключение в правительство глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Для владельцев квартир готовят крупные штрафы
Фото: ТАССТАСС

«Процесс привлечения к ответственности с участием не только органов внутренних дел (полиции), но и иных должностных лиц довольно сложен и слишком растянут по времени», — говорится в пояснительной записке.

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В результате, как отмечается, увеличивается доля должностных лиц и граждан, которые уходят от ответственности за нарушение тишины и покоя. Виновные же продолжают нарушать права граждан, так как остаются безнаказанными.

Депутат выступает за введение в КоАП административных штрафов: для граждан — от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Член фракции «Справедливая Россия» Галина Хованская заявила, что поддержит данную инициативу. Она отметила, что региональные законы работают не во всех субъектах страны.

В КПРФ назвали новое наказание излишним. Там считают, что с проблемой можно справиться на региональном уровне.

«Есть, конечно, люди с обостренной психикой, которые тут же бегут жаловаться даже из-за небольшого шума соседей. У меня рядом в Москве строится дом, ну, когда-то что-то загремит, но не обязательно к этому привлекать полицию и штрафовать», — указал член фракции КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

В «Единой России» отметили, что первыми обратили внимание на эту проблему. Законопроект «О внесении изменения в Жилищный кодекс РФ» партия внесла в Госдуму в 2021 году.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев заявил, что проблема является актуальной. Важно, чтобы граждане знали, как им себя защитить и куда обращаться в случае нарушения тишины, отметил он.

Ранее член совета адвокатской палаты Воронежской области Игорь Татарович напомнил, что жильцы многоквартирных домов рискуют столкнуться со штрафами до 5 тысяч рублей за мусор в коридоре. Их также могут оштрафовать на 3 тысячи рублей за нарушение санитарных норм или правил пожарной безопасности. Штраф за строительный мусор обойдется гражданам в 1-2 тысячи рублей. За выброс легковоспламеняющихся предметов владелец жилья заплатит от 2 до 3 тысяч рублей, поскольку это будет расцениваться как нарушение правил пожарной безопасности. Кроме того, жильца ожидают дополнительные санкции. Суммарные расходы могут составить 5 тысяч рублей, указал Татарович.

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