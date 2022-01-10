В 2022 году благодаря индексации материнского капитала по уровню фактической инфляции российские семьи начнут получать более 700 тыс. рублей после рождения второго ребенка. Об этом сообщает «Ура.ру».

Изменения, касающиеся индексации материнского капитала, вступят в силу 1 февраля 2022 года.

В 2021 году размер маткапитала на первого ребенка составлял 483 882 рубля. При рождении второго он рос на 155 550 рублей. Всего за двоих детей семья получала 639 432 рубля.

В ближайшие три года на программу выделят 1,6 триллиона рублей. Сообщалось, что в 2022 году размер маткапитала на первого ребенка достигнет 503 237 рублей, на второго - 665 009 рублей. К 2024-му выплата на первого ребенка вырастет до 544 301 рубля, на второго - до 719 274 рублей.

Однако в конце 2021-го президент Владимир Путин подписал закон, по которому маткапитал будут индексировать по фактической, а не прогнозируемой инфляции.

Глава Совета матерей России Татьяна Буцкая ранее предлагала разрешить тратить маткапитал на большой автомобиль для всей семьи и ремонт. Автомобиль, на который можно будет потратить маткпитал, по ее мнению, должен вмещать сразу три детских автокресла.

Буцкая отмечала, что многие родители также хотели бы расширить стандартную двушку, присоединив балкон или сделав зонирование комнаты.