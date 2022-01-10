Части россиян предоставят новые льготы

В 2022 году самозанятые смогут воспользоваться не только федеральными мерами поддержки, но и региональными. Об этом пишут «Известия». Сегодня в России насчитывается свыше 3 млн таких граждан.

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В частности, в Алтайском крае на реализацию регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» в 2022 году власти предусмотрели 8,9 млн рублей. Также в регионе для самозанятых активны меры поддержки, реализуемые в рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае». Так, самозанятым доступно получение кредита до 500 тысяч рублей сроком до двух лет по процентной ставке, не превышающей размер ключевой ставки ЦБ.

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Также самозанятым гражданам доступны инструменты имущественной поддержки, предполагающей передачу во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества (земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов и другое).

В Башкирии действует проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами». Они могут получить комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг центром «Мой бизнес», микрозаймы, а также доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из списка объектов, включенного в перечни государственного и муниципального имущества. Также в республике действуют программы, в рамках которых самозанятые получают субсидии на возмещение части затрат, связанных с предпринимательской деятельностью.

В Калининградской области у самозанятых, чей доход за последние три месяца был ниже прожиточного минимума, есть возможность заключить с регионом социальный контракт. На ведение личного подсобного хозяйства им предоставят 100 тысяч рублей, а на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности — 250 тысяч рублей.

Заключение социального контракта также доступно жителям Санкт-Петербурга, отметил директор Центра развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга Лев Кузнецов.

Министерство инвестиции и развития Московской области может компенсировать предпринимателям до 50% затрат на продвижение товаров собственного производства, работу и оказание услуг на маркетплейсах Ozon, Wildberries, «AliExpress Россия», «Яндекс.Еда», «Авито» и других крупных сервисах. Власти региона также покрывают до 90% расходов на аренду места в коворкинге.

Ранее сообщалось, что правительство России внесло в Госдуму законопроект, который дает право самозанятым гражданам вставать на налоговый учет через единый портал госуслуг.