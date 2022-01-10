Россиян предупредили о риске лишиться пособий

Малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет могут столкнуться с отказом в пособии, если они получают проценты по банковским вкладам на сумму свыше одного прожиточного минимума. Об этом сообщила кандидат юридических наук, бывший руководитель юридической группы одного из управлений Пенсионного фонда РФ Ирина Сивакова в своей группе «Юридические тонкости» в социальной сети «ВКонтакте».

«В последнее время становится все больше льгот, которые могут получать граждане с доходами не выше определенного минимума. И проценты, начисленные по банковским вкладам, также в этих доходах учитываются. Судя по ним, в пособии [на ребенка от 8 до 17 лет] откажут, если члены семьи получают проценты по банковским вкладам на сумму свыше одного прожиточного минимума», — отметила она.

По словам Сиваковой, проценты с депозитов учитывают и при назначении пособий на ребенка от 3 до 7 лет, а также субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. В ряде регионов, в частности, в Волгоградской области, доходы с вкладов также учитывают при назначении выплат ветеранам труда. В этой связи органы соцзащиты проверяют, имеются ли вклады у граждан, обращающихся за социальной поддержкой, подытожила Сивакова.