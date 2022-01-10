Раскрыта стоимость самого дорогого отпуска россиян

Самый дорогой отпуск россиян в 2021 году за рубеж обошелся в 23,6 млн. Это был тур в ОАЭ для семьи из семи человек, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, самый дорогой отдых за рубежом для семьи из трех взрослых и четырех детей включал размещение на 14 ночей в номерах повышенной категории отеля-небоскреба Burj Al Arab 5* в Дубае, индивидуальный трансфер на вертолете, VIP-сопровождение в аэропорту, VIP-сервис и все страховки.

На втором и третьем местах рейтинга, составленного туроператорами, оказался отдых россиян на Мальдивах, стоимостью 19 и 17,2 млн рублей соответственно. В стоимость вошли: индивидуальное VIP сопровождение туристов, размещение в отелях класса Deluxe, и развлекательная программа.

В России дороже всего обошелся в прошлом году отдых для 15 человек в Сочи. Поездка на шесть ночей в отель Marriott Krasnaya Polyana 5* стоила компании семь миллионов рублей.