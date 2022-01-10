Как будут оплачиваться бумажные больничные за 2021 год

Бумажные больничные листы, которые были выданы в 2021 году и закрыты в новом, примут к оплате, пособие по ним будет рассчитано по правилам прошлого года. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Фонда социального страхования (ФСС). Продление прошлогоднего бумажного больничного в этом году предусматривается только в электронном виде.

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«Если бумажный листок нетрудоспособности выдан в 2021 г., в январе 2022 г. закрыт, а затем возникла необходимость аннулирования и выдачи дубликата больничного, то дубликат будет оформлен только в электронном виде», – сказано в сообщении ведомства.

В фонде напомнили об отмене с 2022 года привычного бланка бумажного бюллетеня – теперь все больничные будут выдавать только в электронном виде.

Пациенту по его требованию дадут выписку с номером цифрового документа. Врачи будут подписывать документы электронной подписью и размещать их в информационной системе ФСС, к которой с 1 января 2022 года должны быть подключены все работодатели.

После закрытия больничного гражданин получит пособие напрямую от ФСС без отвлечения средств работодателя. Максимальный размер пособия в 2022 году – 2572 рублей 60 копеек в день (около 80 тысяч рублей в месяц), а минимальный размер за месяц не может быть меньше МРОТ или 13890 рублей.

От женщин, которые оформили больничный по беременности и родам, больше не требуется предоставлять его работодателю и писать заявление на выплату пособия. Деньги будут переведены в автоматическом режиме.