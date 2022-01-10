Разогнавшиеся цены: что подорожает в 2022 году

В 2022 году ряд товаров подорожает, рост цен на часть из них может составить сразу 40%. Об этом пишет журнал «Профиль».

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По итогам 2021 года инфляция в России превысила показатель в 8%. Хотя многие аналитики прогнозируют снижение темпов инфляции в новом году, стоимость определенной продукции будет расти. В Министерстве сельского хозяйства прогнозируют к февралю подорожание пшеничной муки и белого хлеба. Килограмм муки может вырасти в цене на 3,7%, до 47 рублей, а буханка хлеба – на 2,1%, до 43 рублей. Это обусловлено ростом затрат производителей, не связанных со стоимостью зерна. Меняется в большую сторону и стоимость коммунальных услуг, логистики, упаковки и прочих составляющих себестоимости.

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Ценовой рост может затронуть рынок недвижимости. В 2020-2021 годах квартиры стали дороже на 30-40% (по подсчетам центра «Индикаторы рынка недвижимости»), а в 2022 году повышение цен может составить еще 8-10%, полагают в агентстве «Национальные кредитные рейтинги». Это связано со стройматериалами, которые в 2022 году должны подорожать сразу на 15%, указывают аналитики.

Цены на автомобили взлетят на 8-10%, если «никаких глобальных перемен не произойдет», считает директор по маркетингу и цифровым продуктам инвесткомпании «Икс 2» Сергей Новосельский. Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган отметил огромную нехватку полупроводников и микрочипов, с которой столкнулись все автоконцерны в мире. Средний чек автокредита в 2022 году также может вырасти сразу на 15–20%, полагают в Национальном бюро кредитных историй.

Бытовая техника может подорожать на 13-15%, считает председатель совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров. Электроинструменты подорожают на 11%, а прочая электроника – на 9%. Этому будет способствовать временный запрет на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов, отметил он.

Многие ретейлеры предупреждали о росте закупочных цен на импортный и отечественный алкоголь до 20%. С начала нового года традиционно растет минимальная розничная стоимость различных видов горячительных напитков. Кроме того, производители спиртного указывают на рост коммунальных тарифов и затрат на логистику.

Стоимость одежды в текущем году может вырасти на 20-40%, считает руководитель института развития индустрии моды Beinopen Алексей Баженов. Это обусловлено подорожанием тканей и фурнитуры, логистики (сразу на 50%), ослаблением рубля, а также энергетическим кризисом в Китае.