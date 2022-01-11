Россиян ждет три индексации пенсий в 2022 году

Россиян ждет три индексации в 2022 году. Как пишут СМИ, главная индексация пенсий, а именно ее страховой части, уже состоялась.

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«С 1 января пожилым гражданам, получающим данный вид пенсии, увеличили размер выплат сразу на 5,9 %. Но самая большая по объему индексация еще впереди. Она должна состояться 1 апреля. В этот день по всей России должны вырасти на 7,7 % социальные пенсий граждан», – говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 августа будут пересчитаны выплаты с учетом пенсионных баллов, накопленных за год, работающим пенсионерам. В данном случае максимальная прибавка может составить 296, 58 рублей.

Также россияне надеются, что в 2022 году они получат компенсацию из-за высокой инфляции, пишет Deita.