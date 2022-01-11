Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-4° в 
USD 75.13EUR 85.13
Войти в почту
1 час назад

Россиян ждет три индексации пенсий в 2022 году

Россиян ждет три индексации в 2022 году. Как пишут СМИ, главная индексация пенсий, а именно ее страховой части, уже состоялась.

Россиян ждет три индексации пенсий в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

«С 1 января пожилым гражданам, получающим данный вид пенсии, увеличили размер выплат сразу на 5,9 %. Но самая большая по объему индексация еще впереди. Она должна состояться 1 апреля. В этот день по всей России должны вырасти на 7,7 % социальные пенсий граждан», – говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 августа будут пересчитаны выплаты с учетом пенсионных баллов, накопленных за год, работающим пенсионерам. В данном случае максимальная прибавка может составить 296, 58 рублей.

Также россияне надеются, что в 2022 году они получат компенсацию из-за высокой инфляции, пишет Deita.

Ранее сообщалось, пенсионеров с банковскими картами предупредили о новой беде с 12 января. Дело в том, что их стали все чаще обманывать мошенники.

Личный счет,Маленькая пенсия ,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители