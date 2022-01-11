Семь солидных выплат получат пенсионеры в 2022 году

Портал DEITA.RU составил список дополнительных выплат, на которые могут рассчитывать пенсионеры в России. Речь, в частности, идет о пособиях для россиян старше 80 лет и людей, чьи пенсии оказались ниже прожиточного минимума.

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Одна из доплат предназначена сельским пенсионерам. Люди, проработавшие в сельской местности 30 лет и больше, имеют право на доплату к пенсии в 25 процентов от фиксированной выплаты (фиксированная часть пенсии в 2022 году составляет 6401 рубль 10 копеек) .

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На доплату также имеют право ветераны ВОВ, чернобыльцы, несовершеннолетние узники фашизма, Герои России и СССР. Выплата им назначается автоматически, ее размер варьируется и зависит от разных факторов (к примеру, возраст, группа инвалидности).

Также существует социальная доплата до прожиточного минимума. Если пенсия россиянина ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП), ее увеличат за счет доплат. С 1 января 2022 года социальные доплаты к пенсии назначаются в беззаявительном порядке. Раньше россиянам нужно было подавать для этого заявление в ПФР.

Россиянам, которым исполняется 80 лет, фиксированную выплату к страховой части пенсии увеличивают в два раза. Подавать заявление для этого не нужно - перерасчет происходит автоматически. Россияне, которые отпраздновали (или отпразднуют) 80-летний юбилей в 2022 году, будут получать примерно на шесть тысяч больше.

Еще одна надбавка - за «северный» стаж. Пенсионеры, проработавшие в районах Крайнего Севера как минимум 15 лет, имеют право на повышение фиксированной выплаты на 50 процентов. За работу в местностях, приравненных к Крайнему Северу, - 30 процентов.

Максимальную надбавку к социальной пенсии в 415 процентов в РФ могут получить Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Труда России и Герои Социалистического Труда.

Прибавку в 330 процентов социальной пенсии могут получить люди, награжденные орденом Ленина, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, а также лауреаты Ленинской премии, государственных премий СССР и государственных премий России.

Прибавка в 250 процентов социальной пенсии предусмотрена для людей, получивших ордена Трудовой Славы трех степеней, ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней, для чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.