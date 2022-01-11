Россияне купили рекордное число Rolls-Royce вопреки падению доходов

За 2021 год россияне приобрели рекордное число автомобилей Rolls-Royce. Об этом сообщается на сайте компании Rolls-Royce Motor Cars.

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Rolls-Royce установил рекорд продаж и на российском, и на мировом рынках: всего было продано 5586 автомобилей клиентам из более чем 50 стран, более 300 из них - в России (по сравнению с 200 авто в 2020-м). Это максимальный показатель за 117-летнюю историю марки. К 2020 году продажи выросли на 49 процентов.

Ключевым драйвером продаж в компании назвали модель Ghost и отметили, что с запуском Black Badge Ghost в октябре 2021 года спрос «взлетел еще выше».

Россия стала крупнейшим рынком для Rolls-Royce в Европе и заняла третье место в мире.

Такие показатели в Rolls-Royce Motor Cars объяснили тем, что у состоятельных покупателей стало больше свободных доходов из-за ограничений на поездки в пандемию, эти деньги они решили в том числе тратить на люкс-автомобили, отмечает «Лента.ру».

Портал «Говорит Москва» указывает, что стоимость Rolls-Royce в России начинается от 35 млн рублей. Издание подчеркивает, что россияне покупают такие авто, несмотря на падение доходов: по оценке Национального рейтингового агентства, по итогам 2021 года рост реальных располагаемых доходов россиян находится в диапазоне от минус двух процентов до нуля.