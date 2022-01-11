Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-4° в 
USD 75.13EUR 85.13
Войти в почту
57 минут назад

Россияне купили рекордное число Rolls-Royce вопреки падению доходов

За 2021 год россияне приобрели рекордное число автомобилей Rolls-Royce. Об этом сообщается на сайте компании Rolls-Royce Motor Cars.

Россияне купили рекордное число Rolls-Royce вопреки падению доходов
Фото: ReutersReuters

Rolls-Royce установил рекорд продаж и на российском, и на мировом рынках: всего было продано 5586 автомобилей клиентам из более чем 50 стран, более 300 из них - в России (по сравнению с 200 авто в 2020-м). Это максимальный показатель за 117-летнюю историю марки. К 2020 году продажи выросли на 49 процентов.

Ключевым драйвером продаж в компании назвали модель Ghost и отметили, что с запуском Black Badge Ghost в октябре 2021 года спрос «взлетел еще выше».

Россия стала крупнейшим рынком для Rolls-Royce в Европе и заняла третье место в мире.

Такие показатели в Rolls-Royce Motor Cars объяснили тем, что у состоятельных покупателей стало больше свободных доходов из-за ограничений на поездки в пандемию, эти деньги они решили в том числе тратить на люкс-автомобили, отмечает «Лента.ру».

Портал «Говорит Москва» указывает, что стоимость Rolls-Royce в России начинается от 35 млн рублей. Издание подчеркивает, что россияне покупают такие авто, несмотря на падение доходов: по оценке Национального рейтингового агентства, по итогам 2021 года рост реальных располагаемых доходов россиян находится в диапазоне от минус двух процентов до нуля.

Управляющий директор рейтинговой службы Сергей Гришунин говорил «Известиям», что номинальное увеличение будет «съедено» активным ростом цен.

Личный счет,газета "Известия",Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители