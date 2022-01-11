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1 час назад

Песков: Позиция Путина по индексации пенсий остается в силе

В Кремле рассчитывают, что правительство в ближайшее время представит предложения по повышению пенсий на уровень инфляции прошлого года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Позиция главы государства в этом вопросе, подчеркнул он, остается в силе и сохраняет свою актуальность.

"Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время станет известно", - сказал Песков.

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В ноябре президент Владимир Путин дал правительству необходимые поручения для индексации пенсий по уровню инфляции, которая превысила прогнозные параметры.

"С 2019 года мы строго выдерживали это правило. Сегодня с учетом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно", - подчеркнул он на одном из совещаний с членами кабинета министров.

Личный счет,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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