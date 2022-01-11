Россиянам дали совет по покупке валюты

Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин в беседе с агентством «Прайм» посоветовал гражданам, которым не нужны наличные на какие-то запланированные траты, перевести эту часть денег в валюту. Он отметил, что вопрос конвертации из одной валюты в другую является одновременно простым и сложным.

«Простой, потому что если вам не нужны рубли для покупок, продавайте их и инвестируйте в валюте. Вернуться всегда успеете. Если рубли нужны, то покупайте их. Не важно, холодильник вы хотите на них приобрести или государственные облигации», — подчеркнул он.

Далее становится сложнее. В вопросе продажи и покупки играют роль объем и цели валютных операций. На краткосрочном и долгосрочном рынках действуют разные правила.

«Если вы решите продавать завтра, то вероятность того, что сможете продать дороже, составляет 95%. Ненамного дороже, но, если надо избавиться от 100 тыс. долларов, выигрыш будет существенным. Если подождете неделю, то вероятность успешного исхода будет 62%, две недели — 58%. Иными словами, промедление на валютном рынке убыткам подобно», — уточнил Шеин.

Чтобы понять, какой депозит открыть, в рублях или долларах, следует посмотреть на форвардный курс доллара через год, чтобы представить, что ждет рынок. После этого необходимо сравнить ставки по депозитам. Так, если разница окажется больше чем 7%, целесообразно положить деньги под процент в рублях, если меньше — в валюте.

«И самый важный момент. В какой бы валюте вы ни держали средства, они должны быть размещены в активах, приносящих доход. Иначе инфляция будет каждый день съедать ваши сбережения. А рост потребительских цен, как мы видим, может быть даже в США», — заключил собеседник агентства.