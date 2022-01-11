Ставкам по вкладам предсказали возвращение в 2015 год

Для вкладчиков 2022 год может в некоторой степени стать примерно таким же, как 2015 год, когда ключевая ставка ЦБ выросла до 17%. Об этом «Российской газете» заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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«Соответственно, за ставкой регулятора потянулись и ставки по вкладам. И некоторому количеству банковских клиентов удалось разместить средства по ставке не менее 13 процентов годовых. С учетом роста ставки в прошлом году и 1-2 раундов повышения в 2022 году, найти предложение по вкладу с годовой ставкой как минимум в 8 процентов большой проблемой не будет», – указал эксперт.

По словам Когана, главное, чтобы ставка депозита не менялась из-за движения ключевой ставки ЦБ – банк может внести такое условие в договор.

Что касается кредитов, то здесь аналогичная ситуация. Коган уверен, что ипотечные кредиты пробьют 11 процентов годовых и могут дойти до 12-13 процентов. Также подорожают автокредиты и потребительские займы.

«Но возвращаясь к депозитам, стоит ожидать притока средств в банки, по крайней мере, до тех пор, пока ЦБ не начнет снижать ставку», – заявил Коган.