Ставкам по вкладам предсказали возвращение в 2015 год

Для вкладчиков 2022 год может в некоторой степени стать примерно таким же, как 2015 год, когда ключевая ставка ЦБ выросла до 17%. Об этом «Российской газете» заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
«Соответственно, за ставкой регулятора потянулись и ставки по вкладам. И некоторому количеству банковских клиентов удалось разместить средства по ставке не менее 13 процентов годовых. С учетом роста ставки в прошлом году и 1-2 раундов повышения в 2022 году, найти предложение по вкладу с годовой ставкой как минимум в 8 процентов большой проблемой не будет», – указал эксперт.
По словам Когана, главное, чтобы ставка депозита не менялась из-за движения ключевой ставки ЦБ – банк может внести такое условие в договор.
Что касается кредитов, то здесь аналогичная ситуация. Коган уверен, что ипотечные кредиты пробьют 11 процентов годовых и могут дойти до 12-13 процентов. Также подорожают автокредиты и потребительские займы.
«Но возвращаясь к депозитам, стоит ожидать притока средств в банки, по крайней мере, до тех пор, пока ЦБ не начнет снижать ставку», – заявил Коган.
По его словам, альтернативой депозитам является покупка облигаций госкомпаний с доходностью не меньше 8-9% годовых. Стоит обратить внимание на такие сектора, как недвижимость, микрофинансовые организации, коллекторские агентства, автосалоны и автоломбарды, медицинские компании. Там есть возможность найти облигации с доходом в 10+% годовых, подытожил Коган.
Ранее сообщалось, что, по данным ЦБ, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде декабря 2021 года составила 7,4%. Ставка в первой декаде декабря находилась на уровне 7,38%. В перечень банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, вошли Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф банк», Райффайзенбанк, Газпромбанк, «Московский кредитный банк», Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Совкомбанк и Россельхозбанк.