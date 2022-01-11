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24 минуты назад

Минтруд напомнил о выходных в 2022 году

Минтруд РФ сообщил, что в 2022 году из 365 дней 247 дней будут рабочими, а 104 дня – выходными. Праздничных дней в новом году будет 14, следует из публикации ведомства в Instagram.

Минтруд напомнил о выходных в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

В феврале будет лишь один праздничный день – 23 февраля в честь Дня защитника Отечества. В марте россияне в честь Международного женского дня будут отдыхать с 6 по 8 марта. 5 марта – в субботу – граждане будут работать, однако рабочее время будет сокращено на час.

В 2022 году майские праздники начнутся с субботы, 30 апреля. В честь Дня труда граждане не будут работать с 1 по 3 мая. Дни с 4 по 6 мая будут рабочими. В честь Дня Победы с 7 по 10 мая будут выходными.

С 11 по 13 июня в стране будут отмечать День России. В ноябре россияне будут отмечать День народного единства. В честь этого праздника будет три выходных дня - с 4 по 6 ноября. 3 ноября будет сокращенным днем. 31 декабря выпадает на субботу, поэтому в этот день россияне будут отдыхать.

Ранее сообщалось, что, по данным сервиса «Зарплата.ру», стресс на работе после новогодних каникул испытывают более половины россиян. Так, 63% жителей страны тяжело входят в рабочий ритм и испытывают стресс. Среди главных причин стресса - большое количество рабочих задач, которые необходимо выполнить за сравнительно короткий период, изменение режима времени, подготовка отчетности, нехватка сна, рабочие планерки, нежелание встречаться с коллегами, руководством.

Личный счет,Минтруд,
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