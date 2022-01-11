Минтруд напомнил о выходных в 2022 году

Минтруд РФ сообщил, что в 2022 году из 365 дней 247 дней будут рабочими, а 104 дня – выходными. Праздничных дней в новом году будет 14, следует из публикации ведомства в Instagram.

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В феврале будет лишь один праздничный день – 23 февраля в честь Дня защитника Отечества. В марте россияне в честь Международного женского дня будут отдыхать с 6 по 8 марта. 5 марта – в субботу – граждане будут работать, однако рабочее время будет сокращено на час.

В 2022 году майские праздники начнутся с субботы, 30 апреля. В честь Дня труда граждане не будут работать с 1 по 3 мая. Дни с 4 по 6 мая будут рабочими. В честь Дня Победы с 7 по 10 мая будут выходными.

С 11 по 13 июня в стране будут отмечать День России. В ноябре россияне будут отмечать День народного единства. В честь этого праздника будет три выходных дня - с 4 по 6 ноября. 3 ноября будет сокращенным днем. 31 декабря выпадает на субботу, поэтому в этот день россияне будут отдыхать.