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31 минуту назад

Экономист спрогнозировал ближайшую индексацию пенсий

Кандидат экономических наук Евгений Иванов заявил об индексации пенсий в ближайшее время из-за повышенной инфляции в стране. По его мнению, этот вопрос встаёт сейчас перед правительством, сообщает «Экономика сегодня».

Экономист спрогнозировал ближайшую индексацию пенсий
Фото: ТАССТАСС

Если Путин сказал, что индексация произойдёт и разницу с инфляцией компенсируют, значит, так и будет. Перед какими-либо внебюджетными выплатами необходимо соблюсти ряд процедур, найти самый подходящий способ для выдачи этих денег, — аргументировал эксперт.

В перспективе могут быть два пути компенсации итогового роста цен: посредством единовременных выплат и частичных.

К этому вопросу необходимо грамотно подойти: понять, что для людей будет более приемлемо. Например, кто-то из пенсионеров хочет видеть единовременную выплату в размере 10–12 тысяч рублей, другим будет удобнее получать доплату в размере полутора тысяч на протяжении всего 2022 года, — пояснил Иванов.

Экономист отметил, что ожидает решения этого вопроса «в течение месяца, максимум до начала весны».

Надбавки пенсионерам всегда происходят в срок, что говорит о заинтересованности нашего правительства, — резюмировал специалист.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время задача по индексации пенсий в России не ниже уровня инфляции будет решена. Позиция президента по этому вопросу остаётся в силе.

Личный счет,Маленькая пенсия ,Евгений Иванов,Дмитрий Песков,
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