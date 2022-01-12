Экономист спрогнозировал ближайшую индексацию пенсий

Кандидат экономических наук Евгений Иванов заявил об индексации пенсий в ближайшее время из-за повышенной инфляции в стране. По его мнению, этот вопрос встаёт сейчас перед правительством, сообщает «Экономика сегодня».

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Если Путин сказал, что индексация произойдёт и разницу с инфляцией компенсируют, значит, так и будет. Перед какими-либо внебюджетными выплатами необходимо соблюсти ряд процедур, найти самый подходящий способ для выдачи этих денег, — аргументировал эксперт.

В перспективе могут быть два пути компенсации итогового роста цен: посредством единовременных выплат и частичных.

К этому вопросу необходимо грамотно подойти: понять, что для людей будет более приемлемо. Например, кто-то из пенсионеров хочет видеть единовременную выплату в размере 10–12 тысяч рублей, другим будет удобнее получать доплату в размере полутора тысяч на протяжении всего 2022 года, — пояснил Иванов.

Экономист отметил, что ожидает решения этого вопроса «в течение месяца, максимум до начала весны».

Надбавки пенсионерам всегда происходят в срок, что говорит о заинтересованности нашего правительства, — резюмировал специалист.