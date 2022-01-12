Россиянам рассказали о видах стажа для пенсии

В настоящее время трудовой стаж в России не имеет определяющего значения для начисления пенсии, однако в отдельных случаях играет особую роль, рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
«Например, для выхода на досрочную пенсию может быть учтен специальный трудовой стаж. Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжелые климатические условия, и др.), и ему полагаются дополнительные льготы и надбавки», – сообщила она агентству «Прайм».
Как заявила Григорьева, сейчас трудовой стаж не учитывает время очного обучения студента. А вот срок службы в армии и отпуск по уходу за ребенком до полутора лет учитывается, но только в том случае, если до и после наступления этих периодов россиянин работал.
По словам эксперта, размер пенсионных выплат больше зависит не от стажа, а от страховых взносов, которые платил работодатель. Согласно действующей формуле, эти взносы переводятся в баллы, на их основании гражданин, достигший пенсионного возраста, получает страховую часть пенсии.
Ранее эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис заявил, что получить пенсионные накопления при достижении «старого» пенсионного возраста – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин – возможно после подачи заявления пенсионный фонд (НПФ или ПФР). Это можно сделать в личном кабинете или по почте.