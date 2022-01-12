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1 час назад

Экономист рассказала, какой стаж не учитывается при начислении пенсии

В настоящее время трудовой стаж в России не имеет определяющего значения для начисления пенсии, однако в отдельных случаях играет особую роль, рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Россиянам рассказали о видах стажа для пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Например, для выхода на досрочную пенсию может быть учтен специальный трудовой стаж. Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжелые климатические условия, и др.), и ему полагаются дополнительные льготы и надбавки», – сообщила она агентству «Прайм».

Как заявила Григорьева, сейчас трудовой стаж не учитывает время очного обучения студента. А вот срок службы в армии и отпуск по уходу за ребенком до полутора лет учитывается, но только в том случае, если до и после наступления этих периодов россиянин работал.

По словам эксперта, размер пенсионных выплат больше зависит не от стажа, а от страховых взносов, которые платил работодатель. Согласно действующей формуле, эти взносы переводятся в баллы, на их основании гражданин, достигший пенсионного возраста, получает страховую часть пенсии.

Ранее эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис заявил, что получить пенсионные накопления при достижении «старого» пенсионного возраста – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин – возможно после подачи заявления пенсионный фонд (НПФ или ПФР). Это можно сделать в личном кабинете или по почте.

Личный счет,Елена Григорьева,НПФ "Будущее",РУДН,Пенсионный фонд РФ,
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