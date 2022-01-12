Раскрыт размер пенсии самых бедных россиян

Кандидат юридических наук Ирина Сивакова рассказала, что минимальная пенсия в России в 2022 году должна быть не меньше 10 882 рубля. Об этом сообщает DEITA.RU.

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Такой сумме равна величина прожиточного минимума пенсионеров (ПМП), утвержденная на новый год. Если пенсия россиянина меньше этой суммы, он получит доплату до нее.

Сивакова напомнила, что федеральный минимум выступает пограничным значением, с помощью которого определяют, из какого бюджета будет финансироваться доплата.

Если ПМП, утвержденный в регионе, меньше федерального, то социальную прибавку будут начислять за счет бюджета России. В случаях, когда региональный ПМП выше федерального, это делают за счет региона.

Юрист рассказала, что в 2022 году наибольшая величина минимальной пенсии ожидается в Чукотском автономном округе - она составит 23 432 рубля.

С 1 января 2022 года эту и другие социальные доплаты к пенсии назначают в беззаявительном порядке. Раньше россиянам нужно было подавать для этого заявление в ПФР.

Ранее эксперты сообщили о дополнительных выплатах, на которые могут рассчитывать пенсионеры в России.

Одна из доплат предназначена сельским пенсионерам. Люди, проработавшие в сельской местности 30 лет и больше, имеют право на доплату к пенсии в 25 процентов от фиксированной выплаты (фиксированная часть пенсии в 2022 году составляет 6401 рубль 10 копеек) .