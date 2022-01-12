Кому из россиян повысят зарплаты

Рынок труда живет в период острого дефицита кадров. И в 2022 году это будет ощущаться еще сильнее.

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Специально для "Российской газеты" директор по развитию бизнеса "Рокет Ворк" Сергей Сухоставец назвал самые востребованные профессии и не исключил рост зарплат россиян:

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- Из-за тотальной цифровизации экономики не хватает IT-специалистов. Отток иностранной рабочей силы повышает спрос на линейный персонал и "синих воротничков".

Демографическая нестабильность, квалификационная яма, растущая из-за быстро меняющегося технологического стека и внедрения новых технологий - все это в целом оказывает серьезное давление на рынок труда. А там, где есть повышенный спрос, закономерно будут расти и зарплаты.

В среднем Фонд оплаты труда год к году может вырасти минимум на 10-15 процентов.

При этом понятно, что драйвером роста все-таки будет крупный бизнес и бизнес с госучастием: IT компании, финансы, страхование, строительство, АПК, добывающая промышленность, розничная торговля - словом, все, где спрос стабильный и растущий даже в период коронокризиса.

В секторе малого и среднего бизнеса зарплаты будут тоже расти, при этом такими же рыночными темпами. Однако на фоне падения зарплат в 2020 и 2021 годах, когда по данным аппарата бизнес-омбудсмена, почти половина предпринимателей урезала зарплаты персоналу, это будет скорее отыгрыш к старым значениям. Хотя и там с большой вероятностью сделают поправку на инфляцию и номинальный рост в конечном итоге окажется на уровне 8-10 процентов.

Кроме того, в этом году повышаются зарплаты бюджетникам, работающим в определенных сферах. На эти цели из бюджета выделено 12 млрд рублей. Зарплаты повысят учителям, врачам, преподавателям вузов, представителям науки и культуры.

В октябре 2022 года традиционно проиндексируют зарплату госслужащих. Также кроме федеральных распоряжений на зарплатах бюджетников будет сказываться и региональный фактор.