Пенсионерам напомнили о новых налоговых льготах

С 1 января 2022 года пенсионерам предоставляют новые налоговые льготы, скидки на капитальный ремонт и льготы на покупку лекарств. Об этом порталу Life сообщил юрист, вице-президент МКА «Ромашов, Романов и партнеры» Евгений Ромашов.

Фото: ТАСС ТАСС

«Пенсионерам не нужно платить государственную пошлину за удостоверение доверенностей для получения пенсий и пособий, а также выдачу свидетельств при наследовании дома или квартиры. Последний пункт действует в том случае, если пенсионер проживал в квартире или доме с наследодателем и продолжает там жить», – подчеркнул он.

Видео дня

Также пенсионеры могут без уплаты госпошлины переоформить через МФЦ документы на свою недвижимость, если она была приобретена до 1998 года, пояснил адвокат.

Кроме того, гражданин освобождается от уплаты комиссии за обслуживание карты, если пенсия и другие выплаты производятся на карту «Мир». Снимать наличные деньги также можно без дополнительной оплаты услуг банка, напомнил Ромашов.

По словам адвоката, в 2022 году у пенсионеров появились новые налоговые льготы. Так, все пенсионеры и предпенсионеры могут не платить налог на имущество и земельный налог, если они имеют в собственности земельный участок площадью до 600 квадратных метров, квартиру или комнату, жилой дом, гараж или любую хозяйственную постройку площадью до 50 метров, а также помещение для творческой мастерской.

Пенсионеров в зависимости от региона проживания освобождают от уплаты транспортного налога. Именно власти субъекта устанавливают основания для предоставления льгот. В большинстве случаев льгота на уплату транспортного налога касается машин, мощность двигателя которых не превышает 100–150 лошадиных сил.

С 1 февраля 2022 года приставы не смогут взыскать долги по решению суда в принудительном порядке с граждан, которые получают минимальную пенсию. Также приставы не могут взыскивать долги с пенсий по потере кормильца, пенсий и пособий, выплачиваемых инвалидам и ветеранам, отметил Ромашов.

Ромашов также рассказал, что льготы на капремонт в 2022 году предоставляют инвалидам и ветеранам, а для лиц старше 70 лет скидка на взносы достигает 50%. Пенсионерам старше 80 лет не нужно платить взносы за капитальный ремонт в том случае, если пенсионер живет один и не работает, если живет с другими родственниками и все они не работают в связи с наступлением пенсионного возраста или по причине инвалидности I или II группы, заявил юрист.

Ромашов также отметил, что расходы на доведение газа до жилого помещения могут компенсировать. Помощь предоставляется малоимущим пенсионерам.

Также пенсионеры могут получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, если доля этих расходов превышает допустимый размер в общих доходах. Рассчитывать на такие льготы смогут все пенсионеры. Наличие долгов за жилье не является основанием для отказа.

Рассчитывать на бесплатные лекарства могут, как и раньше, пенсионеры с инвалидностью I группы и неработающих инвалидов II группы, а также те, кто перенес инфаркт, инсульт или аортокоронарное шунтирование, а также люди, страдающие диабетом или онкологией. В 2022 году будут действовать большинство льгот для пользования общественным транспортом, которые предоставляли гражданам ранее.