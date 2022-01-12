Озвучена главная опасность наличных

«Необходимо изменить образ мышления и смотреть на прибыль в реальном выражении. <…> Если вы держите актив, который приносит очень небольшой доход и не является волатильным, но проигрывает из-за инфляции, [как наличные]… Вы должны посмотреть на него как на недоиспользование своих денег», - заявил Далио.