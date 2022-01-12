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1 час назад

Озвучена главная опасность наличных

Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, инвестор Рэй Далио заявил, что из-за разгона инфляции держать сбережения в наличных стало опасно. Об этом сообщает Reuters.

Озвучена главная опасность наличных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Далио сделал на инвестиционной конференции UBS Greater China. Его комментарий прозвучал в связи с тем, что крупные центральные банки по всему миру ужесточили или готовятся ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы обуздать растущее инфляционное давление.

«Необходимо изменить образ мышления и смотреть на прибыль в реальном выражении. <…> Если вы держите актив, который приносит очень небольшой доход и не является волатильным, но проигрывает из-за инфляции, [как наличные]… Вы должны посмотреть на него как на недоиспользование своих денег», - заявил Далио.

Он подчеркнул, что защитить инвесторов в периоды высокой инфляции может диверсификация активов.

Ранее о способе защитить накопления от инфляции рассказал глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, хорошим вариантом являются облигации федерального займа, номинал которых индексируют на уровень инфляции (или те, что связаны со ставкой межбанковского рынка RUONIA).

«Их механизм прост: чем выше инфляция, тем выше номинал бумаги. Хотя у таких инструментов не очень высокий купон, но зато он выплачивается от растущего из-за инфляции номинала», - подчеркивал Греф.

Личный счет,Герман Греф,Сбербанк России,
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