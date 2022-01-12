Приставы взыщут с Агурбаш более 6 миллионов рублей

Счет почти на 6,1 миллиона российских рублей (порядка 82 тысяч долларов) выставила Федеральная служба судебных приставов России белорусской певице Анжелике Агурбаш. Об этом сообщает издание Zerkalo, со ссылкой на базу судебных производств с сайта ведомства.

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Взыскание с певицы происходит на основании постановления Экономического суда Минска, который обязал белорусскую артистку вернуть «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» 49 единиц товара. В списке, в основном, меховые шубы, а также шарфы, шапки, жилеты и другие изделия. Их она должна была продать в Москве и получить комиссионные.

Первое решение по «делу о шубах» было принято в июне 2021 года. В суде ответчик заявил, что Анжелика Агурбаш в 2018 году заключила с предприятием договор о реализации товара и до июня 2020 года должна была перечислить деньги за проданные меховые изделия, или же вернуть товар. Однако ни того, ни другого артистка не сделала. В результате суд занял сторону компании.

По первоначальным подсчетам российских судебных приставов, певица должна была выплатить более 197,9 тыс. российских рублей (около $2,7 тыс.). Сейчас же они решили взыскать основную стоимость товара.

Напомним, между Россией и Беларусью действует соглашение о признании актов арбитражных судов. Они исполняются в том же порядке, что и решения государства, к которому они относятся.