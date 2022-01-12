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33 минуты назад

Россиянам рассказали о нюансах при начислении пенсии

В настоящее время в России трудовой стаж не является основным фактором при начислении пенсии, однако в ряде случаев играет особую роль. Об этом сообщила агентству «Прайм» замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Россиянам рассказали о нюансах при начислении пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Например, для выхода на досрочную пенсию может быть учтен специальный трудовой стаж. Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжелые климатические условия и другое), и ему полагаются дополнительные льготы и надбавки», — пояснила она.

Григорьева отметила, что сейчас в трудовой стаж не включают время очного обучения студента. Учитываются срок службы в армии и отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, однако лишь тогда, когда до и после наступления этих периодов гражданин работал.

По словам эксперта, на пенсионные выплаты больше влияет не стаж, а размер страховых взносов, которые уплачивал работодатель или сам занятый. Эти взносы переводятся в баллы, на основании которых пенсионер получает страховую часть пенсии.

В 2022 году на выплату пенсии по старости могут рассчитывать мужчины с 61,5 лет и женщины, достигшие 56,5 лет и имеющие минимальный трудовой стаж 13 лет, а количество накопленных баллов не должно быть менее 23,4.

«Если у гражданина не сформировалось нужное количество баллов, пенсии придется ждать мужчинам до 70 лет, а женщинам до 65. С этого возраста будет начисляться и выплачиваться социальная пенсия», — подчеркнула Григорьева.

Ранее в январе стало известно, что гражданам России, потерявшим работу в предпенсионном возрасте, разрешили оформлять пенсионное удостоверение на два года раньше. Воспользоваться такой возможностью смогут россияне, которых уволили в результате сокращения штата или ликвидации организации. Также требуется достаточный страховой стаж. Для мужчин длительность стажа составляет 25 лет, для женщин — 20 лет.

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