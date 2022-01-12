Россиянам рассказали о нюансах при начислении пенсии

В настоящее время в России трудовой стаж не является основным фактором при начислении пенсии, однако в ряде случаев играет особую роль. Об этом сообщила агентству «Прайм» замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
«Например, для выхода на досрочную пенсию может быть учтен специальный трудовой стаж. Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжелые климатические условия и другое), и ему полагаются дополнительные льготы и надбавки», — пояснила она.
Григорьева отметила, что сейчас в трудовой стаж не включают время очного обучения студента. Учитываются срок службы в армии и отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, однако лишь тогда, когда до и после наступления этих периодов гражданин работал.
По словам эксперта, на пенсионные выплаты больше влияет не стаж, а размер страховых взносов, которые уплачивал работодатель или сам занятый. Эти взносы переводятся в баллы, на основании которых пенсионер получает страховую часть пенсии.
В 2022 году на выплату пенсии по старости могут рассчитывать мужчины с 61,5 лет и женщины, достигшие 56,5 лет и имеющие минимальный трудовой стаж 13 лет, а количество накопленных баллов не должно быть менее 23,4.
«Если у гражданина не сформировалось нужное количество баллов, пенсии придется ждать мужчинам до 70 лет, а женщинам до 65. С этого возраста будет начисляться и выплачиваться социальная пенсия», — подчеркнула Григорьева.
Ранее в январе стало известно, что гражданам России, потерявшим работу в предпенсионном возрасте, разрешили оформлять пенсионное удостоверение на два года раньше. Воспользоваться такой возможностью смогут россияне, которых уволили в результате сокращения штата или ликвидации организации. Также требуется достаточный страховой стаж. Для мужчин длительность стажа составляет 25 лет, для женщин — 20 лет.