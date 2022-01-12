Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии россиян на 8,6% - выше уровня инфляции. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе большой пресс-конференции 23 декабря 2021 года Владимир Путин заявил, что правительство будет делать все для индексации пенсий по уровню фактической инфляции, также соответствующие решения будут приняты и по силовому блоку.

Сегодня на совещании с членами правительства глава государства констатировал, что принятые ранее решения недостаточны и не позволяют покрыть расходы пенсионеров, вызванные ростом цен.

«Предлагаю так, как и говорил об этом на съезде «Единой России» летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть выше инфляции... На 8,6% с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», - заявил Владимир Путин.

Он также попросил правительство провести все необходимые процедуры и принять решение в самое ближайшее время.