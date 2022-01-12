Как не платить НДФЛ с дохода по банковским вкладам

В 2022 году физическим лицам нужно будет платить налог с дохода по банковским вкладам свыше 1 миллиона рублей, пишут «Известия». Налог в размере 13% будут взимать не только с рублевых депозитов, но и с тех, которые хранятся в иностранной валюте.

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Для расчета суммы налога ключевую ставку ЦБ на 1 января года, за который начислен налог, умножают на 1 млн миллион рублей. Ключевая ставка на 1 января 2021 года составила 4,25%. Таким образом, за предыдущий год налогообложению будет подлежать процентный доход, превышающий 42,5 тысячи рублей.

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«Предположим, вы положили на вклад 1 января 2022 года 1 млн рублей по ставке 9% на один год. В конце 2022 года получили доход от вклада в размере 90 тысяч рублей. Этот доход превышает необлагаемую сумму в 85 тысяч рублей на 5 тысяч рублей. Соответственно, с этой части и нужно будет заплатить налог. А это составит всего 650 рублей», — пояснила финансовый консультант Юлия Хижняк.

Юристы утверждают, что избежать уплаты налога, если раздробить сумму вклада и открыть счета в разных банках, не удастся. Сведения обо всех начисленных процентах по всем вкладам за прошедший год будут отправлены банками напрямую в ФНС до 1 февраля 2022 года, указал Эдуард Давыдов, партнер международной юридической компании NOA Circle.

«Таким образом, разбивать остатки по счетам на суммы до 1 млн рублей нет никакого смысла», — пояснил он.

Однако можно избежать уплаты налога, диверсифицировав сбережения. На часть из них можно купить акции высоконадежных компаний. По мнению участников финансового рынка, налог введен, прежде всего, для того, чтобы граждане не хранили большие суммы на банковских счетах, а шли с ним на рынок ценных бумаг и инвестировали в реальный сектор экономики.

«Правда, с дивидендов вам тоже придется платить НДФЛ, но его уже удержит ваш брокер. То есть вы на руки (а точнее, на вашу банковскую карту) получите дивиденды, уже «очищенные» от налога. Зато высокая дивидендная доходность может позволить вам застраховаться от инфляции, важно только выбрать правильные ценные бумаги», — уточнила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.