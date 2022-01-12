Медианная зарплата в России выросла на ₽5 тысяч

Медианная зарплата в России в массовых профессиях в 2021 году выросла на 17% и составила 35 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Авито Работы».

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Медианной заработной платой является величина, относительно которой у 50% населения зарплата выше, а у других 50% — ниже.

Отмечается, что в 2020 году медианная зарплата составляла 30 тысяч рублей.

Наибольшее повышение заработной платы зафиксировано в группах профессий «Фитнес, салоны красоты» (+33%, до 40 тысяч рублей), «Автомобильный бизнес» (+25%, до 50 тысяч), «Управление персоналом» (+20%, до 40 тысяч), «Транспорт, логистика» (+19%, до 47,5 тысячи), «Строительство» (+13%, до 45 тысяч).

Меньше всего зарабатывают в сфере продаж (30 000 рублей), искусства и развлечений, охраны и безопасности (по 28 500 рублей), страхования (27 500 рублей), образования (25 000 рублей). Медленно растут зарплаты в группах профессий «Консультирование», «Бухгалтерия и финансы» (семь процентов), «Продажи» (три процента)», добавляется в сообщении.

«Работодатели по-прежнему сталкиваются с кадровым голодом, и эта тенденция сохранится в 2022 году. Компании увеличивают зарплатные предложения, чтобы удержать сотрудников и набрать новых людей. Однако соискатели ведут себя более избирательно, они выбирают наиболее выгодные предложения - как с точки зрения зарплат, так и условий труда - внимательно изучают отзывы сотрудников о компании-работодателе», — рассказал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.