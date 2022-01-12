Назван размер средней пенсии после индексации на 8,6%

Средняя пенсия в России может увеличиться на 1400 рублей после индексации, заявила зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Средняя пенсия по России составляла до 1 января немногим свыше 16 тысяч рублей. Таким образом, после индексации на 8,6 процента она должна вырасти на сумму около 1400 рублей», – заявила Бибикова.

Вместе с тем сенатор напомнила о том, что с 1 января российским пенсионерам уже проиндексировали пенсии на 5,9%.

12 января президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии россиян на 8,6% – выше уровня инфляции. По его словам, необходимость такого повышения пенсий связана с тем, что принятые ранее решения не позволят компенсировать россиянам рост их расходов, которые возникли из-за выросшей в 2021 году инфляции (годом ранее она составляла 4,9%).

В ходе большой пресс-конференции 23 декабря 2021 года Путин заявил, что правительство будет делать все для индексации пенсий по уровню фактической инфляции.

О необходимости проиндексировать пенсии по реальной инфляции президент России заявлял и в ноябре 2021 года. Он отмечал, что власти строго выдерживали данное правило на протяжении последних нескольких лет и в текущих условиях «отступать от этого принципа было бы неправильно».