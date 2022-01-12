Прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% составит в среднем 1 400 рублей, сообщила ТАСС в среду зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Президент России Владимир Путин в среду поручил правительству в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%.

"Если мы говорили, что индексация 5,9% - это в среднем 1 тыс. рублей прибавки, [при индексации на 8,6%] она [прибавка] будет повыше, конечно, - где-то 1 400 рублей. Я думаю, что индексация должна быть с 1 января 2022 года, потому что пенсия по закону с 1 января должна индексироваться", - отметила Бибикова.

Она добавила, что если пенсия выше среднего размера, то и прибавка после индексации будет выше.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 5,9% с 1 января 2022 года, в среднем они выросли до 18 521 рубля. Эта мера затронула 30,78 млн человек. Расходы Пенсионного фонда России на выплату всех страховых пенсий, в том числе пенсий по старости, оцениваются в 8,1 трлн рублей в 2022 году. Как отмечал ранее президент, инфляция по итогам 2021 года может превысить 8%. В этой связи на ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.

Президент России Владимир Путин предложил в ближайшее время проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы они были выше инфляции.

По его словам, принятые ранее решения недостаточны и не позволяют покрыть расходы пенсионеров, вызванные ростом цен, передает РИА «Новости».

«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции – сейчас она смотрится как 8,4% – на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», – сказал он.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что норму об индексации пенсий на 8,6% следует распространить и на выплаты с 1 января 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%.

"Считаю, что эту норму нужно распространять задним числом с 1 января текущего года, потому что пенсии уже проиндексированы на 5,9%, соответственно, в конце декабря прошлого года отдельная часть неработающих пенсионеров уже получила пенсии за даты в январе из-за праздников", - сказал он ТАСС в среду.

Парламентарий отметил, что для реализации предложения президента можно использовать несколько механизмов.

"Либо поправкой ко второму чтению к тем законам, которые регулируют пенсионное законодательство, принятые ранее в первом чтении. В комитете [Госдумы по соцполитике] они есть. Либо отдельным законопроектом, но это будет дольше", - сказал он.

Экономист Владислав Гинько, преподаватель РАНХиГС, в беседе с RT прокомментировал предложение российского президента Владимира Путина проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции.

«Я напомню, что поправки, которые были приняты в Конституцию, как раз закрепляли социальную роль государства, и Владимир Владимирович Путин как гарант Конституции своим решением подчёркивает важность основного закона страны и закреплённой в нём социальной функции государства», — рассказал экономист.

По его словам, предложение российского лидера об индексации пенсий выше темпа роста потребительских цен можно расценить как «дополнительный шаг, который демонстрирует государство».

«Если существует возможность повысить так пенсионные выплаты, то государство, безусловно, это делает»,— заключил Гинько.

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в беседе с RT прокомментировала предложение российского президента Владимира Путина проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции.

Ковитиди отметила, что 2021 год, как справедливо его охарактеризовал президент России Владимир Путин, был экстраординарным.

«Пандемия коснулась всех сфер жизни общества: медицины, труда, образования, не обошла стороной и реальные расходы россиян. Именно поэтому проблемы людей не могли остаться вне внимания президента страны», — подчеркнула она.

Сенатор добавила, что правительство должно в оперативном порядке приступить к реализации этого предложения, поскольку оно, по мнению парламентария, является «чрезвычайно важной финансовой поддержкой для одной из самых социально значимых категорий наших граждан».

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT предложение российского президента Владимира Путина проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции.

Беляев подчеркнул, что положительно оценивает такое предложение.

«Мне бы очень хотелось, чтобы поняли, что у любого правительства, у любого государства есть достаточно ограниченные средства, которые они могут израсходовать на те или иные мероприятия, даже социальные. Если индексировать в более высоких процентах или распечатывать кубышку Фонда национального благосостояния, тогда это будет вброс денег в оборот, который усилит уже инфляцию с монетарным компонентом», — рассказал специалист.

По его словам, лучше последовательные и регулярные шаги по индексации в разумных пределах, нежели «резкие рывки».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с RT прокомментировал предложение президента России Владимира Путина проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции.

«Мы, естественно, это поддерживаем. Хорошо то, что те обещания, которые мы людям давали, они выполняются. И гарантом их обязательств является президент», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что и в Конституции отражено, что индексация пенсий должна быть равна уровню инфляции.

«Это важный момент, когда слова и дела не расходятся», — добавил Варфоломеев.

Предложение президента о повышении страховой пенсии на 8,6%, в соответствии с реальным уровнем инфляции, безусловно, отвечает ожиданиям граждан. Об этом сказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия») «Парламентской газете».

«Безусловно, это было ожидаемо. В ноябре прошлого года нашим президентом было дано соответствующее поручение Правительству об увеличении страховых пенсий гражданам на реальный, а не прогнозный индекс инфляции», — напомнила Бессараб.

С 1 января пенсии повысились на 5,9% — на уровень прогнозной инфляции, в то время как в ноябре уже было понятно, что реальный индекс инфляции вырос более чем на 7%, добавила политик. Предложение президента повысить пенсии на 8,6% объективно защитит граждан от потери реальных доходов, считает она. По её словам, должны быть внесены соответствующие поправки в закон о бюджете страны.

«В бюджете была заложена индексация пенсий на 5,9% — на уровень прогнозной инфляции. И это, конечно, возмутило экспертное сообщество и пенсионеров, так как было понятно, что реальные доходы упали», — добавила политик.

На эту ситуацию обратил внимание президент, и было дано соответствующее поручение Правительству, отметила она.

По поправкам президента с 1 января 2022 года уже проиндексированы МРОТ и прожиточный минимум опережающими темпами по сравнению с реальной инфляцией — на 8,6%, а не в соответствии с методикой, разработанной Правительством, сказала Бессараб. То же самое, по её словам, ожидается в отношении индексации материнского капитала. В соответствии с предложением президента его размер также должен быть повышен на уровень фактической инфляции.

Гражданам России, потерявшим работу в предпенсионном возрасте, разрешили оформлять пенсионное удостоверение на два года раньше. Соответствующий закон опубликован на сайте главы государства.

Воспользоваться такой возможностью смогут россияне, которых уволили в результате сокращения штата или ликвидации организации. Кроме того, должен быть наработан достаточный страховой стаж. Для мужчин длительность стажа составляет 25 лет, для женщин — 20 лет.

В России сейчас продолжается постепенное повышения пенсионного возраста. В первом полугодии 2022-го женщины будут выходить на пенсию в 56,5 лет мужчины — в 61 год и шесть месяцев. Получить пенсионное удостоверение по новым правилам можно будет в 54,5 года и 59,5 лет соответственно.

В настоящее время в России трудовой стаж не играет особую роль в процессе начисления пенсии, но имеет особое значение в отдельных случаях, заявила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. Ее слова приводит агентство «Прайм».

К примеру, для выхода на досрочную пенсию могут учесть специальный трудовой стаж, указала эксперт.

«Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжелые климатические условия и др.), и ему полагаются дополнительные льготы и надбавки», – сказала она.

Также замдекана сообщила, что в данный момент время очного обучения студента не включается в трудовой стаж для начисления пенсии. При этом срок службы в армии и отпуск по уходу за ребенком до полутора лет идет в счет, но при условии, что и до после наступления таких периодов в своей жизни россиянин работал.