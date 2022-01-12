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57 минут назад

Раскрыты детали анонсированной Путиным индексации пенсий

Анонсированную президентом РФ Владимиром Путиным индексацию пенсий на 8,6% с большой долей вероятности проведут задним числом с 1 января. Об этом сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Ее слова приводит РИА Новости.

Раскрыты детали анонсированной Путиным индексации пенсий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Скорее всего, эта индексация будет с 1 января, мы на это надеемся. По существующему закону индексация пенсий проводится с 1 января», – заявила сенатор.

Бибикова отметила, что закон об индексации пенсий в соответствии с поручением президента на уровень чуть выше инфляции, вероятно, примут до конца января.

«Да, думаю, до конца января закон будет принят. На первых же заседаниях Госдумы и Совета Федерации», – сказала она.

Первое в этом году заседание Госдумы запланировано на 18 января, Совфеда - на 26 января.

Ранее Елена Бибикова заявила, что средняя пенсия в России может вырасти на 1400 рублей после индексации. При этом она напомнила, что с 1 января российским пенсионерам уже проиндексировали пенсии на 5,9%.

12 января президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии россиян на 8,6% – выше уровня инфляции. Глава государства пояснил, что необходимость такого повышения пенсий связана с тем, что принятые ранее решения не позволят компенсировать россиянам рост их расходов, которые возникли из-за выросшей в 2021 году инфляции (годом ранее она составляла 4,9%).

В конце декабря сообщалось, что, согласно предварительной оценке Росстата, годовая инфляция в России составила 8,39%.

Личный счет,Елена Бибикова,Владимир Путин,Совет Федерации,Госдума,Росстат,РИА Новости,
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