Карту «Мир» начала принимать еще одна страна

«Банки и магазины в Беларуси обязаны принимать карты российской платежной системы «Мир». Это стало возможным после завершения в прошлом году проекта интеграции платежных систем «Белкарт» и «Мир», – говорится в статье.

Работа по распространению карты «Мир» на Беларусь началась еще в 2018 году. С нового года карту российской платежной системы начали принимать везде. Теперь карточкой можно будет расплатиться в магазинах и кафе, а также снять с ее помощью наличные в банкомате, сообщает «Российская газета».