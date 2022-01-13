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53 минуты назад

Карту «Мир» начала принимать еще одна страна

С 1 января произошло важное изменение для владельцев карты «Мир». Об этом сообщает СМИ.

Карту «Мир» начала принимать еще одна страна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Банки и магазины в Беларуси обязаны принимать карты российской платежной системы «Мир». Это стало возможным после завершения в прошлом году проекта интеграции платежных систем «Белкарт» и «Мир», – говорится в статье.

Работа по распространению карты «Мир» на Беларусь началась еще в 2018 году. С нового года карту российской платежной системы начали принимать везде. Теперь карточкой можно будет расплатиться в магазинах и кафе, а также снять с ее помощью наличные в банкомате, сообщает «Российская газета».

Стоит отметить, что карту «Мир» уже принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии, ОАЭ и на Кипре.

Ранее «ФедералПресс» писал, что для пенсионеров, владеющих картой «Мир», изменили условия обслуживания.

Личный счет,ФедералПресс,"Российская газета",
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