Экономист назвал цель введения продуктовых карточек

— Вряд ли можно такими мерами поддержать экономику страны, поэтому это делается исключительно для малоимущих. У нас с продовольствием более-менее нормально, мы себя обеспечиваем, и показатели хорошие. Импортозамещение произошло хорошо. Некоторые виды продуктов мы даже экспортируем, — отметил эксперт.

Он отметил, что получить льготу можно будет только продуктами, а не в денежном эквиваленте, как это было ранее с другими видами льгот. Добросмыслов рассказал, что карточная система в России была и раньше, причем в различных вариациях. Был опыт, когда создавались магазины для малоимущих со специальным набором продуктов, которые по продуктовой карточке можно было приобрести. Однако то, как сейчас будет налажена эта система, экономист не представляет.