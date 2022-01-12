Качество продуктов может снизиться из-за заморозки цен

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов заявил, что ограничение наценки может негативно сказаться на качестве товаров. Своим мнением он поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Ранее в X5 Group заявили, что 20 социально значимых товаров, включая овощи из борщевого набора, макароны, хлеб и гречневую крупу, будут продавать с наценкой, не превышающей 10%.
По словам Карпова, из-за этого ограничения производители могут использовать более дешевые и соответственно менее качественные компоненты для приготовления некоторых продуктов.
«Обратная сторона этой медали может быть такой, когда производитель будет закладывать какие-то более дешевые ингредиенты для получения товара по более низкой стоимости. Все на совести производителя. Нужно понимать, что нельзя из ничего сделать какой-то качественный продукт. Есть определенная рыночная конъюнктура, и говорить о том, что как-то эти цены сумасбродно формируются, это, как правило, не так. Многочисленные проверки об этом тоже говорят», - пояснил эксперт.
В числе продуктов с ограниченной наценкой также названы говядина, свинина, баранина, курица, рыба мороженая, подсолнечное и сливочное масло, молоко, яйца, сахар-песок, соль, чёрный чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречневая крупа, вермишель, картофель, белокочанная капуста, репчатый лук, морковь, яблоки. Перечисленные товары на полках магазинов будут отмечаться специальными ценниками, уточнили в компании X5 Group.