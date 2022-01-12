Качество продуктов может снизиться из-за заморозки цен

«Обратная сторона этой медали может быть такой, когда производитель будет закладывать какие-то более дешевые ингредиенты для получения товара по более низкой стоимости. Все на совести производителя. Нужно понимать, что нельзя из ничего сделать какой-то качественный продукт. Есть определенная рыночная конъюнктура, и говорить о том, что как-то эти цены сумасбродно формируются, это, как правило, не так. Многочисленные проверки об этом тоже говорят», - пояснил эксперт.