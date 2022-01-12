В России повысили размер выплат и пособий

Материнский капитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам и ряд других выплат в 2022 году проиндексируют на 8,4%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социального развития России.

Материнский капитал впервые попал в список пособий и выплат, подлежащих индексации по уровню инфляции. Ранее он индексировался по уровню прогнозной инфляции.

После индексации размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго ребенка - 693,1 тысячи рублей, если семья не получала материнский капитал на первого ребенка. А размер доплаты при рождении второго ребенка, если семья получала материнский капитал при рождении первого ребенка, составит 168,6 тысячи рублей.

Также будут проиндексированы выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию и другие меры социальной поддержки, не привязанные к размеру прожиточного минимума.

Россияне начнут получать проиндексированные пособия, компенсации и выплаты с 1 февраля.