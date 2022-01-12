Россияне рассказали о тратах на Новый год

Россияне потратили на празднование Нового года, в среднем, почти 23 тысячи рублей, что на четверть больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения "ВЦИОМ).

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"В этом году на празднование Нового года россияне потратили в среднем 22 802 рубля — на 25% больше, чем в прошлом году (17 161 рубль). Из этой суммы на новогодний стол ушло в среднем 7 643 рубля, а на подарки друзьям и близким — 8 458 рублей", - говорится в исследовании.

Большинство россиян (78%) скорее удовлетворены тем, как провели новогодние и рождественские каникулы. Скорее неудовлетворен каждый пятый опрошенный (20%).

Чаще всего россияне в период новогодних каникул ходили в гости. Об этом заявили 38% опрошенных. Еще 31% респондент сообщил, что провел время, гуляя на природе. По 23% опрошенных заявили, что работали или провели все праздники дома. Почти столько же (22%) ходили на каток, катались на лыжах и санках. Еще 17% ездили на дачу, 13% ходили с детьми на представления, елки и в кино, а 10% респондентов заявили, что сами ходили в театр, на концерт и в кино.