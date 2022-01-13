Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
1 час назад

Работодателей обяжут платить сотрудникам за сверхурочную работу

Работодателей хотят обязать платить работникам за сверхурочный труд. Соответствующий законопроект направлен на экспертизу консультационного совета фракции «Единая Россия», сообщают «Известия».

Работодателей обяжут оплачивать сверхурочную работу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Одним из инициаторов предложения является депутат Галина Бессараб, которая считает, что одним из прав сотрудника на дистанционке должен быть офлайн.

Мы определили, что работник имеет право находиться офлайн в нерабочий период. Например, человек работает с 08:00 до 17:00. Если работодатель звонит или пишет в 17:05 и даёт какое-то задание, это считается сверхурочной работой и оплачивается по определённым тарифам, — сказала парламентарий.

Также планируется устранить пробел в сверхурочной работе сотрудников, которые работают в офисе, но выполняют задания дома или где-либо ещё. За такую переработку стационарным сотрудникам будут платить так же, как и за сверхурочную. За первые два часа — не менее, чем в полуторном размере, за последующие — не менее, чем в двойном размере. Также работник имеет право взять отгул вместо получения денег.

Ранее сообщалось, что работников, имеющих несовершеннолетних детей, можно привлекать к сверхурочной работе и направлять в служебные командировки только с их письменного согласия. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.
Личный счет,Владимир Путин,Единая Россия,газета "Известия",
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители