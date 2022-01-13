Работодателей обяжут оплачивать сверхурочную работу

Мы определили, что работник имеет право находиться офлайн в нерабочий период. Например, человек работает с 08:00 до 17:00. Если работодатель звонит или пишет в 17:05 и даёт какое-то задание, это считается сверхурочной работой и оплачивается по определённым тарифам, — сказала парламентарий.

Также планируется устранить пробел в сверхурочной работе сотрудников, которые работают в офисе, но выполняют задания дома или где-либо ещё. За такую переработку стационарным сотрудникам будут платить так же, как и за сверхурочную. За первые два часа — не менее, чем в полуторном размере, за последующие — не менее, чем в двойном размере. Также работник имеет право взять отгул вместо получения денег.