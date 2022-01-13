Стало известно, как рассчитать свой новый размер пенсии после указа Путина

Специалисты рассказали, как россиянам теперь рассчитать свой новый размер пенсии после решения президента Владимира Путина о повышении процента индексации. Для этого нужно совершить ряд математических процедур, сообщает PRIMPRESS.

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Напомним, что глава государства объявил о новом проценте индексации страховых пенсий. Вместо 5,9 теперь пенсии повысятся на 8,6 процента, то есть больше уровня официальной инфляции. Ожидается, что соответствующие поправки будут приняты в ближайшее время Госдумой, а затем и Советом Федерации.

По словам специалистов, уже сейчас пенсионеры могут узнать, какой новый размер выплат из ждет и сколько составит прибавка. Для этого свою исходную пенсию, которая была до 1 января 2022 года, нужно умножить на 1,086. В итоге получится размер пенсии после новой индексации. Именно в таком объеме выплаты будут приходить гражданам с февраля.

Однако часть россиян уже получила пенсию за январь, и она им пришла с учетом индексации в размере 5,9 процента. Таким людям скоро поступит доплата. Она составит уже 2,7 процента от размера декабрьской пенсии.