Раскрыты детали реформы накопительных пенсий

В России планируют в 2022 году принять законопроект о реформе накопительных пенсий. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на федерального чиновника. Информация была подтверждена представителями отрасли.

Нововведение включает в себя трансформацию накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая с 2014 года заморожена, в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). По словам источника издания, Минфин должен был представить правительству финальную версию концепции до 15 декабря.

В России несколько раз корректировали комплекс стимулирующих мер для участия граждан в новой системе пенсионных накоплений. В новой версии представлены такие меры, как налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими вкладами.

«Предполагаемая трансформация будет добровольной, то есть каждое застрахованное лицо сможет выбрать вариант трансформации пенсионных накоплений в НПО либо перевести свои пенсионные накопления в страховые баллы в системе ОПС», — заявил гендиректор СберНПФ Александр Зарецкий.

В Минфине отметили, что гарантирование вложений в НПФ по аналогии с системой страхования вкладов прорабатывают в соответствии с поручением главы государства. По словам двух высокопоставленных участников обсуждения, все добровольные накопления в пенсионных фондах будут выплачиваться через Агентство по страхованию вкладов на сумму 1,4 млн рублей по аналогии с депозитами.

В настоящее время рассматривается освобождение от НДФЛ средств, перечисляемых в накопительную систему, в размере до 6% от дохода или зарплаты и дифференцированное софинансирование в зависимости от уровня достатка, отметил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он предлагает застраховать всю сумму пенсионных накоплений.

Банк России предварительно поддержал введение налогового вычета, но Минфин четкого ответа не дал, рассказал изданию источник в одном из крупнейших НПФ.

Концепция реформы предполагает наличие неснижаемого остатка в качестве первоначального взноса в НПО, заявил другой участник дискуссии. «Замороженные» деньги, которые были накоплены до 2014 года, граждане смогут использовать для первого взноса, отметил он.