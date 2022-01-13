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1 час назад

Раскрыты детали реформы накопительных пенсий

В России планируют в 2022 году принять законопроект о реформе накопительных пенсий. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на федерального чиновника. Информация была подтверждена представителями отрасли.

Нововведение включает в себя трансформацию накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая с 2014 года заморожена, в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). По словам источника издания, Минфин должен был представить правительству финальную версию концепции до 15 декабря.

В России несколько раз корректировали комплекс стимулирующих мер для участия граждан в новой системе пенсионных накоплений. В новой версии представлены такие меры, как налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими вкладами.

«Предполагаемая трансформация будет добровольной, то есть каждое застрахованное лицо сможет выбрать вариант трансформации пенсионных накоплений в НПО либо перевести свои пенсионные накопления в страховые баллы в системе ОПС», — заявил гендиректор СберНПФ Александр Зарецкий.

В Минфине отметили, что гарантирование вложений в НПФ по аналогии с системой страхования вкладов прорабатывают в соответствии с поручением главы государства. По словам двух высокопоставленных участников обсуждения, все добровольные накопления в пенсионных фондах будут выплачиваться через Агентство по страхованию вкладов на сумму 1,4 млн рублей по аналогии с депозитами.

В настоящее время рассматривается освобождение от НДФЛ средств, перечисляемых в накопительную систему, в размере до 6% от дохода или зарплаты и дифференцированное софинансирование в зависимости от уровня достатка, отметил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он предлагает застраховать всю сумму пенсионных накоплений.

Семь солидных выплат получат пенсионеры в 2022 году

Банк России предварительно поддержал введение налогового вычета, но Минфин четкого ответа не дал, рассказал изданию источник в одном из крупнейших НПФ.

Концепция реформы предполагает наличие неснижаемого остатка в качестве первоначального взноса в НПО, заявил другой участник дискуссии. «Замороженные» деньги, которые были накоплены до 2014 года, граждане смогут использовать для первого взноса, отметил он.

В декабре член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, почему в стране пришлось «заморозить» накопительную часть пенсий. Депутат считает, что система негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в тот момент оказалась несовершенной, а государство было не готово к начавшейся войне фондов.

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