Россиянам назвали три опасные для вложений валюты

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин назвал валюты, в которые, по его мнению, точно не стоит вкладываться: это «экзотические» валюты Ирана, Венесуэлы и Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости.

Бахтин отметил, что валюты этих стран – неустойчивые и убыточные из-за экономических или политических проблем. Покупать их стоит только в том случае, если они необходимы для путешествия, подчеркнул он.

Также эксперт отнес к сомнительным валютам турецкую лиру, которая в 2021 году обесценилась более чем на 40 процентов. Из-за крайней невысокой ликвидности покупка обесценившихся валют связана с высокими комиссионными издержками, объяснил Бахтин.

Лучшими инструментами для инвестора он назвал доллар и евро, но не в виде наличных, а вложение денег в финансовые инструменты - к примеру, облигации.

Людям, зарабатывающим в рублях, Бахтин посоветовал диверсифицировать накопления, переведя 30-40 процентов из них в доллары и евро.

Экономист Михаил Делягин ранее называл самыми опасными валюты стран с промышленным или добывающим характером экономики.

По его словам, в случае кризиса страна, зарабатывающая в основном на добыче и экспорте полезных ископаемых или продукции тяжелой промышленности, столкнется с турбулентностью национальной валюты.