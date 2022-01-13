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12 минут назад

Урежут на 13%: какие пенсионные накопления обложат налогом

Эксперт по пенсионным выплатам Наталия Феофанова рассказала, что с выплат, которые перечисляют в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) российские работодатели, удерживают НДФЛ - 13 процентов. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Урежут на 13%: какие пенсионные накопления обложат налогом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт подчеркнула, что пенсии, которые выплачиваются из госбюджета, не облагаются налогами, однако в случае с перечислениями в НПФ это возможно - но только тогда, когда это делает работодатель по договоренности с сотрудником.

Феофанова отметила, что когда человек выйдет на пенсию и решит потратить накопленные таким способом деньги, с них уже будет взят налог и платить дополнительные сборы не придется.

При этом перечисления в НПФ не будут облагаться подоходным налогом, если договор с фондом заключен физическим лицом и взносы туда перечисляются именно им.

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка ранее провел опрос, участники которого помогли вычислить средний размер идеальной пенсии для РФ, - 45,6 тысячи рублей.

Идеальная пенсия варьировалась от города к городу. К примеру, москвичам для комфортной жизни нужна пенсия в 65,1 тыс. рублей в месяц, жителям Владивостока - 57,1 тыс., петербуржцам - 55,4 тыс., а в Хабаровске хотят пенсию в 52,4 тыс. рублей. Самые скромные запросы у жителей Рязани: они считают, что смогут комфортно жить на пенсию в 38,5 тыс. рублей.

Личный счет,Сбербанк России,
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