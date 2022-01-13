Названы вакансии с зарплатой в ₽500 тысяч

В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в январе вошли топ-менеджеры, инженеры, программисты и менеджеры сферы продаж, а одну из самых высоких зарплат предлагают врачу-ортодонту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, в январе врачу-ортодонту в московском медицинском центре готовы платить 500 тысяч рублей в месяц. От кандидата требуется опыт работы не менее десяти лет и собственная база пациентов.

Руководитель отдела разработки и тестирования в Москве с опытом работы от шести лет тоже может получать 500 тысяч в месяц. Сервис агрегации служб курьерской доставки находится в поиске IT-руководителя для управления командой из 15 разработчиков. Сотрудник должен будет отвечать за развитие новых сервисов и программных продуктов. Среди преимуществ данной работы, как указал сам работодатель, - свободная атмосфера в компании и отсутствие бюрократии.

В Санкт-Петербурге DevOps-специалист (автоматизация процессов сборки, настройки и развертывания программного обеспечения) с опытом работы от трех лет может претендовать на зарплату в размере 280 тысяч рублей в месяц. Сотрудник должен будет развивать IT-инфраструктуру крупного клиента из общепита. Работа может быть удаленной, если того пожелает сотрудник.

В Красноярске руководителю отдела строительства с опытом работы от шести лет готовы платить от 170 тысяч рублей в месяц. В Екатеринбурге стоматолог и прораб могут получать доход в 100 тысяч рублей в месяц.