ЦБ предупредил о подорожании ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 48%, до 2567 рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ЦБ. Изменения при этом планируется вводить постепенно. На первом этапе страховка подорожает как минимум на 21% (1123 рубля), а еще через год — на 27% (1444 рубля).

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По данным издания, это произойдет, если в стране примут законопроект Минфина об увеличении выплат по ОСАГО, а также отмене учета износа деталей транспортного средства. Сумму лимита выплат хотят повысить с 500 тысяч до двух миллионов рублей.

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В Центробанке подчеркнули, что мера позволит увеличить компенсации пострадавшим, усилит страховую защиту виновника аварии и не допустит взыскания с него разницы в стоимости новой детали и изношенной.

В страховых компаниях одобрили нововведения. Средний износ деталей составляет 30–40%, отметила руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО Страхового Дома ВСК Татьяна Кудрявцева. А средний возраст автомобиля в РФ - 12 лет, в этой связи отмена учета износа отразится на тарифе, полагает директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование» Денис Макаров.

Руководитель направления ОСАГО «СберСтрахования» Антон Пожидаев уверен, что изменения повысят ценность ОСАГО для клиентов. Размер средней выплаты за счет них может увеличиться на 20–25%, полагает он.

Управляющий директор по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов считает логичным повышение лимита выплат по жизни и здоровью. Однако, по его мнению, отмена учета износа является спорным вопросом, в том числе из-за вероятного роста активности мошенников и количества автоподстав.

Сейчас доля выплат за ущерб жизни и здоровью на рынке оценивается не более чем в 10%, указал директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов. Он считает, что эта мера повлечет за собой подорожание полиса на 20%, а отмена учета износа – как минимум на 40%.

Руководитель проекта разработки и развития продуктов по автострахованию компании «Абсолют Страхование» Алексей Тюрников прогнозирует, что полис может стать еще дороже, на 20–40% за счет лимитов и на 30–40% из-за второго нововведения.

Если лимиты увеличат в четыре раза, то размер выплат увеличится на 24–27 млрд рублей, что в пересчете на один полис будет составлять 600–700 рублей, отметил директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов.